Председатель облизбиркома Вадим Минаев сообщил, что к сентябрю на 511 самых крупных избирательных участках Владимирской области установят камеры видеонаблюдения. Они будут вести запись в ..

Председатель облизбиркома Вадим Минаев сообщил, что к сентябрю на 511 самых крупных избирательных участках Владимирской области установят камеры видеонаблюдения. Они будут вести запись в круглосуточном режиме 17 и 18 сентября, а в основной день голосования, 19-го, – до окончания работы избирательных комиссий.- На 511 избирательных участках (участках, где голосуют три четверти всех избирателей региона: на каждом – по тысяче человек и более) камеры видеонаблюдения устанавливает ПАО «Ростелеком», - рассказал «АиФ» председатель Избирательной комиссии Владимирской области. - На 471 избирательном участке будут использоваться иные устройства видеофиксации: ноутбуки, компьютеры с веб-камерами и проч.При любом варианте видеонаблюдения запись будет вестись так, чтобы в кадр попали все основные моменты, связанные с организацией процесса голосования: как комиссия хранит документы, подсчитывает голоса и подписывает итоговый протокол.По мнению главы Облизбиркома, камеры на участках не только дисциплинируют членов УИК, но и являются гарантией их безопасности. И, конечно, видеозапись может стать неподкупными свидетелем выборов при возникновении конфликтных ситуаций.Всего в России на участках установят более ста тысяч камер видеонаблюдения, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущую думскую кампанию.Владимирский политолог Анастасия Скакун обратила внимание, что запись с устройств видеофиксации будет доступна всем участникам избирательного процесса: и кандидатам, и представителям политических партий, и общественным наблюдателям.- Я бы выделила доступность для общественных наблюдателей всех каналов видеотрансляции – это поможет им выявлять и пресекать возможные нарушения, - говорит Анастасия Скакун. – Но, подчеркну, видеонаблюдение не должно подменять реальное наблюдение, то есть присутствие на участке. Наличие наблюдателей непосредственно в ТИКах и УИКах не менее, а, может быть, и более важно для легитимности выборного процесса. Видеонаблюдение – лишь один из инструментов, позволяющих делать избирательный процесс более прозрачным.Запись с камер, установленных ПАО «Ростелеком», будет храниться в течение года - на случай судебных разбирательств.16 сентября, накануне выборов в Госдуму VIII созыва, Центризбирком обещает провести тренировку системы видеонаблюдения на всех объектах.