Вчера, 22 июля около 18:00 на 308-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими.

Вчера, 22 июля около 18:00 на 308-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.По предварительной информации, водитель грузового автомобиля, следуя в сторону Нижнего Новгорода, не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим большегрузом.В результате ДТП водители автомобилей погибли.На трассе образовалась большая пробка.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.Фото иллюстративное.