Жалобы людей на перебои с электричеством послужили причиной депутатского обращения к энергетикам компании Владимирэнерго.
Жалобы людей на перебои с электричеством послужили причиной депутатского обращения к энергетикам компании "Владимирэнерго".
Как сказано в запросе, "энергетику модернизируют, а аварий все больше". Она растет в цене, но качественной услуги без перебоев жители не получают. У людей выходят из строя бытовые приборы, электрооборудование газовых котлов. Бригады не успевают устранять поломки. Только за пять месяцев этого года произошло 173 аварийных отключений.
Дмитрий Рожков, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:
- Но больше всего вопиющие факты происходят в Петушинском районе. С чем это связанно, мы тоже будем выяснять. Там за последние полгода произошло 436 отключений, это если мы посчитаем, практически по 2,5-3 отключения в день, конечно, такая ситуация нас как депутатов не устраивает и мы хотим понять, почему это происходит и на это и направлен наш запрос.