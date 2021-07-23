Жалобы людей на перебои с электричеством послужили причиной депутатского обращения к энергетикам компании Владимирэнерго.

Жалобы людей на перебои с электричеством послужили причиной депутатского обращения к энергетикам компании "Владимирэнерго".Как сказано в запросе, "энергетику модернизируют, а аварий все больше". Она растет в цене, но качественной услуги без перебоев жители не получают. У людей выходят из строя бытовые приборы, электрооборудование газовых котлов. Бригады не успевают устранять поломки. Только за пять месяцев этого года произошло 173 аварийных отключений.Дмитрий Рожков, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Но больше всего вопиющие факты происходят в Петушинском районе. С чем это связанно, мы тоже будем выяснять. Там за последние полгода произошло 436 отключений, это если мы посчитаем, практически по 2,5-3 отключения в день, конечно, такая ситуация нас как депутатов не устраивает и мы хотим понять, почему это происходит и на это и направлен наш запрос.