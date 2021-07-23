Владимирские единороссы добиваются снижения цен на основные продукты питания. Они создали рабочую группу и уже сегодня побывали в магазинах областного центра.

Владимирские единороссы добиваются снижения цен на основные продукты питания. Они создали рабочую группу и уже сегодня побывали в магазинах областного центра.Вячеслав Картухин, руководитель фракции «Единая Россия» в областном Законодательном Собрании:- Я постоянно посещаю магазины и покупаю хлеб, молоко, яйца. Могу сказать, что цены, действительно, высокие. За последние месяцы цена не уменьшается. Партия «Единая Россия» ставит задачу на федеральном и региональном уровне разработать систему мер, направленную на снижение цен на базовые продукты питания.Морковь, картофель, свёкла, капуста — именно они в лидерах по росту цен. К примеру, килограмм моркови в сетевом магазине предлагают купить за 99 рублей. На рынке цена немного ниже — 80 рублей. Для более полной картины члены рабочей группы намерены выезжать в рейды по торговым объектам региона регулярно.Александр Ремига, первый замгубернатора «Единая Россия»:- В качестве меры развития своих производителей и предложения на рынке Владимирской области поступило предложение развивать ярмарочную деятельность. Сегодня будет совместное совещание в администрации с представителями муниципалитетов, с представителями наших крупных производителей. Мы обменяемся мнениями и выработаем правила игры, по которым все будет развиваться.