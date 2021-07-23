Ранее от работы в салонах красоты и саунах были временно отстранены специалисты старше 65 лет. Губернатор внес уточнения в указ “О введении режима повышенной готовности”. Новая

Ранее от работы в салонах красоты и саунах были временно отстранены специалисты старше 65 лет. Губернатор внес уточнения в указ “О введении режима повышенной готовности”. Новая редакция закрепляет допустимость работы специалистов 65+, но только привитых от Covid-19 и при условии соблюдения всех мер предосторожности (соблюдение «масочного режима» и правил личной гигиены). Как и до этого