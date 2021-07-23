Наибольший рост цен замечен на морковь, картофель, свеклу, капусту, яйца и хлеб.

Во Владимире создадут рабочую группу по контролю за ценами на продукты питания. Об этом сообщили местные единороссы.Вчера, 22 июля, депутаты ЗС и представители Белого дома провели рейд по торговым точкам с целью изучения ситуации. А ситуация значит такая – стоимость продуктов питания растёт, люди жалуются, а власти лишь говорят о « разработке системных мер, направленных на снижение цен».«Мы проведём совместное совещание с представителями городов, районов и наших крупных сельхозпроизводителей. Обменяемся мнениями и выработаем правила игры, по которым всё будет развиваться. Дадим предложения, как мы будем снижать цены в текущем году и на следующий сезон», - прокомментировал историю замгубернатора Александр Ремига.В рамках рабочей группы с продавцов будет собираться информация. Партийцы, в свою очередь, намерены ежедневно мониторить ценники на еду.Добавим, что наибольший рост цен замечен на морковь, картофель, свеклу, капусту, яйца и хлеб.Как говорится, бананы с Эквадора продолжают стоить дешевле, чем морковка из России.