Во Владимире из-за ремонта теплосетей на участке улицы Луначарского на два месяца перекроют движение. «Т Плюс» сообщает, что горячую воду будут отключать лишь на время технологических ..

Во Владимире из-за ремонта теплосетей на участке улицы Луначарского на два месяца перекроют движение. «Т Плюс» сообщает, что горячую воду будут отключать лишь на время технологических переключений.Проезд от пересечения с улицей Батурина до перекрестка с Менделеева ограничат с 26 июля.Специалисты заменят 237 метров трубопровода диаметром 800 миллиметров. Завершить работы планируется до конца сентября.Водителей просят заранее продумать пути объезда.Напомним, что 15 февраля на сетях произошёл первый прорыв, который устранили 26 февраля. В начале марта был выявлен второй дефект. К утру 4 марта работы были завершены.