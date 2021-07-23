Сотрудники МЧС спасли на пожаре во Владимире 15 человек, среди которых были двое детей. Вечером 22 июля в 21.51 в Институтском городке загорелся многоквартирный дом. «На момент прибытия ..

Сотрудники МЧС спасли на пожаре во Владимире 15 человек, среди которых были двое детей.Вечером 22 июля в 21.51 в Институтском городке загорелся многоквартирный дом.«На момент прибытия спасателей к месту пожара наблюдался дым со второго этажа. Были сформированы звенья газодымозащитной службы для спасения, эвакуации людей из здания и тушения огня. Пламя на площади 24 квадратных метра оперативно ликвидировано. Погибших нет. Сгорела внутренняя отделка и имущество в холле на втором этаже», - рассказала «33Live.Ru» руководитель пресс-службы МЧС Екатерина Мищенко.Из дома эвакуировали 100 взрослых и 50 детей. При помощи трёхколенной лестницы и спасательных устройств были спасены 15 человек, среди которых были двое детей.На пожаре пострадали четыре жителя: две женщины 1970 и 1971 года рождения, мужчина 1990 года рождения и мужчина, личность которого устанавливается.Они были госпитализированы с отравлением угарным газом и ожогами.Предварительная причина случившегося – неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.На происшествие выезжали 21 человек личного состава и 7 единиц техники.