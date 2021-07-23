Ему был 81 год.

Во Владимире 22 июля на 82-ом году жизни скончался бывший ректор ВлГУ Алексей Сергеев. Об этом рассказали в пресс-службе ВУЗа.Алексей Георгиевич родился в Курске 1 апреля 1940 года. В 1962 году окончил Московский автомеханический институт по специальности «инженер-механик». В университет он пришёл в 1967 году. Бывший ректор прошёл путь от старшего преподавателя до доцента, профессора и декана автотранспортного факультета. С 1986 по 1987 год работал проректором по учебной работе. В 1987 его избрали ректором института, который он возглавлял до 2005 года.Под научным руководством Алексея Сергеева защищены 21 кандидатская и одна докторская диссертации.Ему присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», «Почётный работник высшего образования России». Он занесён в Книгу Трудовой Доблести Владимира, награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» и Почёта, нагрудными знаками «За отличные успехи в работе в области высшего образования СССР», памятной медалью «За заслуги в деле возрождения науки и экономики России».Редакция «33Live.Ru» выражает глубокие соболезнования родным и близким.Прощание с состоится 24 июля в 12:00 по адресу: улица Вокзальная, дом №47.