До конца этого года компания «Т-плюс» уберет под землю около 6 километров воздушных теплосетей. Сейчас работы ведутся в нескольких районах Владимира. За реконструкцией улицы Луначарского и проспекта Строителей наблюдала наша съемочная группа.

До конца этого года компания «Т-плюс» уберет под землю около 6 километров воздушных теплосетей. Сейчас работы ведутся в нескольких районах Владимира. За реконструкцией улицы Луначарского и проспекта Строителей наблюдала наша съемочная группа.Каждый год компания «Т-Плюс» переносит под землю несколько километров воздушных теплосетей. Этим летом специалисты спрячут наземные трубопроводы сразу на нескольких улицах Владимира. Бюджет таких работ - не менее 100 миллионов рублей. Одна из улиц, на которой ведется реконструкция — Луначарского.Эдуард Будыкин, заместитель главного инженера по эксплуатации тепловых сетей Владимирского филиала ПАО «Т Плюс»:- Именно на этом объекте будет заменено 820 погонных метров тепловых сетей в воздушном исполнении, убрано под землю. Всего в этом году около 6 километров воздушных тепловых сетей также будет убрано под землю.Надземные тепловые сети есть почти во всех районах города. В конце 80-х — начале 90-х годов они считались проще и дешевле в обслуживании. На деле - изоляция и утеплитель быстро изнашиваются, трубам достается от вандалов. Кроме того, такие сооружения привлекательности городу не добавляют. Новые коммуникации для подземной укладки — это трубы в пенополиуретановой изоляции. Такая обшивка позволит исключить потери тепла.Эдуард Будыкин, заместитель главного инженера по эксплуатации тепловых сетей Владимирского филиала ПАО «Т Плюс»:- Повышается срок эксплуатации, потому что при применении современных материалов срок эксплуатации составляет минимум 25 лет, а так, расчетный — где-то 40-45 лет. Прежде всего, эстетический вид города получает свой плюс, жителям меньше неудобств.В некоторых районах областного центра реконструкция теплосетей уже завершена, улицы благоустраиваются. Специалисты «Т Плюс» напоминают: подземный трубопровод находится в охранной зоне, на которой запрещены и строительство, и парковка. Все работы по переносу под землю тепловых сетей компания планирует завершить до начала отопительного сезона.Наталья Головешкина, Екатерина Таманова, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».