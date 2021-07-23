Департамент социальной защиты населения Владимирской области в рамках подготовки к участию во Всероссийском форуме «Моя семья в легендарной летописи Отечества» провёл областной форум «Моя семья – моя гордость».

Департамент социальной защиты населения Владимирской области в рамках подготовки к участию во Всероссийском форуме «Моя семья в легендарной летописи Отечества» провёл областной форум «Моя семья – моя гордость».Форум включал в себя следующие номинации: «Трудовые достижения», «Многодетные родители», «Мастера спортивных достижений», «Достижения в области искусства и культуры», «Достижения в области образования» и «Достижения в области медицины».Участниками мероприятия стали 19 семей с детьми – получатели социальных услуг, сотрудники учреждений социального обслуживания населения из 15 муниципальных образований региона, сообщает пресс-служба администрации области. Они представили рассказы о своих семьях в виде творческих эссе и небольших видеороликов.С конкурсными работами можно познакомиться на сайте регионального Департамента соцзащитыСемьи, ставшие победителями, примут участие во Всероссийском форуме «Моя семья в легендарной летописи Отечества», который 8-9 октября пройдёт в Москве.