В 2 часа ночи 23 июля 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в храме в деревне Рытово Вязниковского района.

В 2 часа ночи 23 июля 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в храме в деревне Рытово Вязниковского района.Это действующий храм Успения Пресвятыя Богородицы русской православной старообрядческой церкви, освященный в 1907 году. В советское время рытовский храм был единственной действующей старообрядческой церковью во Владимирской области.К сожалению, вызов в пожарную охрану был совершён поздно, огонь быстро распространялся по деревянному храму, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений здание уже горело по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 144 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет, но деревянная церковь, которой более 100 лет, погибла безвозвратно.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 10 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: navigator.starove.ru, 33.mchs.gov.ru