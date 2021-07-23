ЦИК России приняла постановление, в соответствии с которым в новом учебном году будет проведена Всероссийская олимпиада по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум».

ЦИК России приняла постановление, в соответствии с которым в новом учебном году будет проведена Всероссийская олимпиада по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум».Как и в прошлом году, она пройдет в два этапа. Победители регионального этапа знатоки встретятся в Москве.В заключительный этап в этом году сразу без прохождения испытаний регионального этапа пройдут победители прошлого года. В их числе и двое старшеклассников из Владимирской области Арсений Цегайлов из Коврова и Егор Кузнецов из Мурома.