ЦИК России приняла постановление, в соответствии с которым в новом
учебном году будет проведена Всероссийская олимпиада по вопросам
избирательного права и избирательного процесса «Софиум».
ЦИК России приняла постановление, в соответствии с которым в новом учебном году будет проведена Всероссийская олимпиада по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум».
Как и в прошлом году, она пройдет в два этапа. Победители регионального этапа знатоки встретятся в Москве.
В заключительный этап в этом году сразу без прохождения испытаний регионального этапа пройдут победители прошлого года. В их числе и двое старшеклассников из Владимирской области Арсений Цегайлов из Коврова и Егор Кузнецов из Мурома.