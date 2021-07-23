По предложению врио главного санитарного врача по Владимирской области Юлии Поцелуевой в внесены новые изменения. Как пояснили в Белом доме, чтобы избежать разночтений пункт 42 изложен в ..

По предложению врио главного санитарного врача по Владимирской области Юлии Поцелуевой в внесены новые изменения.Как пояснили в Белом доме, чтобы избежать разночтений пункт 42 изложен в новой редакции:«Установить, что организации и жители Владимирской области обязаны обеспечить неукоснительное выполнение и соблюдение запретов и требований, установленных Указом и Роспотребнадзором», - сообщили в администрации региона.Иными словами, ранее в документе появилось слово , которое СМИ трактовали как отмену обязательной вакцинации работников 12 отраслей, но как мы видим из уточнений, это не так.Напомним, что в нижеуказанных сферах необходимо привить 60% сотрудников:- образование;- здравоохранение и фармацевтика;- соцзащита;- правоохранительные органы;- заведения общепита и торговли;- клиентские отделения финансовых организаций;- почта и МФЦ;- общественный транспорт и такси;- ЖКХ;- салоны красоты, бани и сауны;- спортивные организации;- театры, кинотеатры, концертные залы;- музеи и библиотеки.После 15 сентября Роспотребнадзор выйдет на «охоту» за нарушителями. Юридическим лицам за несоблюдение темпов иммунизации будут грозить