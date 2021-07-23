По предложению врио главного санитарного врача по Владимирской области Юлии Поцелуевой в внесены новые изменения.
Как пояснили в Белом доме, чтобы избежать разночтений пункт 42 изложен в ..
По предложению врио главного санитарного врача по Владимирской области Юлии Поцелуевой в внесены новые изменения.
Как пояснили в Белом доме, чтобы избежать разночтений пункт 42 изложен в новой редакции:
«Установить, что организации и жители Владимирской области обязаны обеспечить неукоснительное выполнение и соблюдение запретов и требований, установленных Указом и Роспотребнадзором», - сообщили в администрации региона.
Иными словами, ранее в документе появилось слово , которое СМИ трактовали как отмену обязательной вакцинации работников 12 отраслей, но как мы видим из уточнений, это не так.
Напомним, что в нижеуказанных сферах необходимо привить 60% сотрудников:
- образование;
- здравоохранение и фармацевтика;
- соцзащита;
- правоохранительные органы;
- заведения общепита и торговли;
- клиентские отделения финансовых организаций;
- почта и МФЦ;
- общественный транспорт и такси;
- ЖКХ;
- салоны красоты, бани и сауны;
- спортивные организации;
- театры, кинотеатры, концертные залы;
- музеи и библиотеки.
После 15 сентября Роспотребнадзор выйдет на «охоту» за нарушителями. Юридическим лицам за несоблюдение темпов иммунизации будут грозить