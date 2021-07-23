В ближайшие дни синоптики прогнозируют, что воздух в центральном регионе будет на 2–3 градуса прохладнее многолетних значений. Такие температурные выбоины могут произойти и сегодня.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют, что воздух в центральном регионе будет на 2–3 градуса прохладнее многолетних значений. Такие "температурные выбоины" могут произойти и сегодня.23 июля, в пятницу, во Владимирской области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днём местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.Ветер западный ночью 2 — 7 м/с, днём 5 – 10 м/с, местами порывы 15 – 17 м/с.Температура воздуха ночью +6 - +11 °C, днём +19 - +22 °C.Фото: ВК "Книга-журнал Владимирской области"