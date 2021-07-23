Специалисты прогнозируют ухудшение ситуации.

Из-за аномальной жары в Гусь-Хрустальном районе установился наивысший – 5-ый класс пожарной опасности. Специалисты прогнозируют аналогичное развитие событий еще в ряде районов Владимирской области.С начала 2021 года на территории области зарегистрировано 76 очагов лесных пожаров на площади более 58 га. Всего зарегистрировано 2212 пожаров, среди которых 544 пала сухой травы.«С учётом неблагоприятного прогноза в МЧС приняты решения об усилении мер пожарной безопасности. Местным властям поручено проверить состояние минерализованных полос и опашки. В целях уборки горючего мусора, сухой травы и окоса травы провести субботники в населённых пунктах и СНТ », - рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.Кроме этого, спасателей беспокоит рост числа утопленников. На сегодняшний день насчитывается 31 погибший на воде.Для предотвращения новых трагедий чиновникам рекомендовано обеспечить работу спасательных постов в местах массового купания жителей. Правоохранительным органам - принять меры по пресечению нарушений общественного порядка, недопущению нахождения пьяных граждан у водоёмов, а также выявлять случаи оставления детей без присмотра.