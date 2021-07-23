Специалисты прогнозируют ухудшение ситуации.
Из-за аномальной жары в Гусь-Хрустальном районе установился наивысший – 5-ый класс пожарной опасности. Специалисты прогнозируют аналогичное развитие событий еще в ряде районов Владимирской области.
С начала 2021 года на территории области зарегистрировано 76 очагов лесных пожаров на площади более 58 га. Всего зарегистрировано 2212 пожаров, среди которых 544 пала сухой травы.
«С учётом неблагоприятного прогноза в МЧС приняты решения об усилении мер пожарной безопасности. Местным властям поручено проверить состояние минерализованных полос и опашки. В целях уборки горючего мусора, сухой травы и окоса травы провести субботники в населённых пунктах и СНТ », - рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.
Кроме этого, спасателей беспокоит рост числа утопленников. На сегодняшний день насчитывается 31 погибший на воде.
Для предотвращения новых трагедий чиновникам рекомендовано обеспечить работу спасательных постов в местах массового купания жителей. Правоохранительным органам - принять меры по пресечению нарушений общественного порядка, недопущению нахождения пьяных граждан у водоёмов, а также выявлять случаи оставления детей без присмотра.