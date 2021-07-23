Внесены изменения в указ, регламентирующий коронавирусные ограничения в сфере услуг.

Внесены изменения в указ, регламентирующий коронавирусные ограничения в сфере услуг.В документе уточняются особенности деятельности организаций индустрии красоты: спа-салонов, салонов красоты, косметических и массажных салонов, парикмахерских, соляриев и саун. Их работа допускается при строгом соблюдении рекомендаций главного санитарного врача РФ и Владимирской области.Обязательной остается дезинфекционная уборка перед открытием, входной фильтр для сотрудников, наличие санитайзеров, ограничение количества клиентов и социальное дистанцирование.Теперь допускается применение для посетителей вендинговых аппаратов для чая и кофе при условии, что обеспечена гигиеничность устройств.Сотрудникам старше 65 лет в новой редакции указа разрешено работать, если они сделали прививку от Сovid-19 и соблюдают масочный режим.Использование масок, перчаток, одноразовых шапочек и халатов рекомендуется всем работникам сферы, сообщает пресс-служба администрации области.Фото автора cottonbro: Pexels