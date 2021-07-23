На допросе они признали свою вину.

Во Владимирской области за угон автомобилей задержаны две группы подростков.Ночью 7 июля в Коврове двое несовершеннолетних и их подельник постарше проникли в салон автомобиля, завели двигатель и решили покататься.Спустя 11 дней, 18 июля, в городе Кольчугино двое других парней угнали машину, но не справились с управлением и угодили в кювет. Оба скрылись с места ДТП.Полиция установила и задержала малолетних преступников.«На допросе они признали свою вину. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела», - уточнили в региональном Следственном Комитете.Подозреваемым грозит штраф, принудительные работы или семь лет тюрьмы.