Он продавал прицелы к станковому гранатомёту. За продажу «железа» мужчина выручил более 500 тысяч рублей.

Военного пенсионера из Владимирской области осудили за контрабанду оружия. Он наладил канал поставки за границу гранатометных оптических комбинированных прицелов ПГОК-9.Оперативники ФСБ в ходе обыска нашли дома у владимирца военные изделия, которые он готовился переправить на Украину через Белгородскую и Ростовскую области. Интересно, что гранатомёт СПГ-9М, оптику к которому продавал фигурант, давно снят с вооружения, но до сих пор пользуется популярностью при борьбе с бронетехникой противника, обстреле укреплений и для боёв в городской черте.За продажу «железа» мужчина выручил более 500 тысяч рублей. Злоумышленника задержали в августе 2021 года.Весной текущего года Свердловский районный суд Белгорода приговорил его к 1 году и 11 месяцам колонии.