Общее число погибших за время пандемии достигло 1389.

Общее число погибших за время пандемии достигло 1389.В медицинских организациях региона действуют 1840 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 86,5 процента из них занято (1592), свободно 248 коек.38725 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровело, в том числе за минувшие сутки – 184 человека.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 23 июля лабораторно подтверждено 225 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Фото Фото