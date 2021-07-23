Несколько лет жители одного из домов на улице Соколова-Соколенка живут по соседству со свалкой. Спиленные деревья, покрышки, мусор, грязь, крысы и даже змеи – словом, полная антисанитария.

Несколько лет жители одного из домов на улице Соколова-Соколенка живут по соседству со свалкой. Спиленные деревья, покрышки, мусор, грязь, крысы и даже змеи – словом, полная антисанитария. Люди не понимают – почему они вынуждены терпеть это, и почему бездействуют власти. Например, Мария Калинина не может пройти мимо, чтобы выкинуть мусор, не заткнув рукой нос. Мария