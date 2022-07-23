Пострадавших нет.

Во Владимире из больницы скорой помощи из-за возгорания рентгеновского аппарата эвакуировали 142 человек. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.Вечером 23 июля в 18.35 поступило сообщение о пожаре в БСМП на Горького-5. Спасатели прибыли на место ЧП в течение нескольких минут и ликвидировали пламя. Пострадавших нет.«Из больницы эвакуированы 142 человека, из которых 120 — пациенты, 22 — медицинский персонал», - уточнили в МЧС.На место выезжали 39 человек личного состава и 14 единиц техники.Причина произошедшего устанавливается.