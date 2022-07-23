Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин раскритиковал закон о новой реновации, инициатором которого стал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин раскритиковал закон о "новой" реновации, инициатором которого стал губернатор Северной столицы Александр Беглов.Многие жители города на Неве опасаются выселения из удобных районов на окраины в рамках программы, которую запустил Смольный. Издание "Дни.ру" поинтересовалось мнением Пригожина на этот счет, его комментарий пресс-служба компании "Конкорд".Предприниматель Евгений Пригожин отметил, что происходящее в Петербурге нельзя назвать "реновацией". Он сравнил Москву с Северной столицей не в пользу последней."Реновация – это когда строится новое жилье, туда переселяются жители из ветхих домов, а на месте этих ветхих домов строятся другие новые комфортные кварталы 21 века, в которые переселяются уже следующие. Как правило, во время реновации повышается этажность, потому что высокоэтажность – принцип существования любого современного города. Минимальное количество затрат на 1 кв. метр городской площади и за счет этого эффективное использование бюджета", – объяснил бизнесмен.Кроме того, по мнению Пригожина, о реновации в городе на Неве говорить не приходится, потому что Петербургу не повезло с руководством."В любой сказке у царя есть два сына, один – умный, один – дурак. Москва стала эталоном реновации. Город улучшается день ото дня. А жители получают все более комфортное жилье и городскую среду. Иногда до жуткой зависти и неприличия. Петербургу достался "сын-дурак", который сначала решил выселить жителей "хрущевок", чтобы они пожили на вокзале, а потом запихать их куда-нибудь в Мурино. Хорошо, если не в чисто поле под плащ-палатку", – подчеркнул он.Пригожин резюмировал, что в Северной столице есть что угодно – "овация, кастрация и менструация", но не реновация.