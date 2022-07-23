Фигура песочные часы – мечта многих представительниц прекрасного пола. В стремлении обрести тонкую талию женщины пробуют массу методов, а некоторые готовы на такие радикальные меры, как операция по ее сужению.

Фигура "песочные часы" – мечта многих представительниц прекрасного пола. В стремлении обрести тонкую талию женщины пробуют массу методов, а некоторые готовы на такие радикальные меры, как операция по ее сужению.У пластической хирургии всегда найдется решение любой проблемы, но прежде чем согласиться на изменения такого рода необходимо знать о последствиях. Чем опасна модная, на сегодняшний день, операция "узкая талия"? На вопрос ответит ведущий пластический хирург, основатель клиники "Время красоты" Отари Гогиберидзе.Пластическая операция по сужению талии пользуется большой популярностью среди женщин. На сегодняшний день существует несколько вариантов операции "узкая талия":Традиционная пластическая операция по сужению талии, когда хирург удаляет несколько нижних пар ребер пациентки;Операция по методике Кудзаева – малотравматичная методика, при которой хирург делает небольшие проколы и надрезы в области ребер, через них производятся надпилы и надломы от двух до шести нижних пар ребер;Комбинированная операция, в которой хирург применяет оба перечисленных выше метода.Что необходимо знать прежде, чем решиться на операцию?Операция несет риски для здоровьяНе всем пациентам походит щадящая методика Кудзаева. Иногда женщине в достижении желаемого результата может помочь только классический способ с удалением нескольких нижних пар ребер. Такая операция дает очень видимые результаты, но со временем может принести вред здоровью пациента. Удаление рёбер может грозить опущением жизненно важных внутренних органов, а также не исключает возможность их сильного повреждения даже при минимальной травме, так как ребра в организме человека выполняют функцию поддержки внутренних органов и их защиты.Вас ждет долгая подготовка к операции и тяжелая реабилитацияПодготовку к пластике необходимо начинать за несколько недель до операции. Пациенту требуется носить специальное компрессионное белье, под давлением которого немного меняется расположение внутренних органов и формируется правильный способ дыхания, чтобы после операции не возникло дискомфортных ощущений и проблем с дыханием. Восстановительный период проходит практически безболезненно, однако неудобств добавляет специальный утягивающий корсет, который не снимают в течение нескольких месяцев, чтобы кости правильно срослись и зафиксировался желаемый силуэт. Но это только один из пунктов реабилитации, кроме того, пациентке необходимо строго соблюдать рекомендации своего врача, вести спокойный образ жизни, ограничить физическую активность и принимать медикаменты.Результат может не сохраниться после беременностиПосле операции по сужению талии и полного восстановления можно беременеть – это никак не отразится на здоровье будущей мамы и малыша. Однако результат операции после родов может пропасть. Это происходит из-за того, что во время беременности женщина набирает вес, тазовые кости и ребра расходятся, обхват талии увеличивается, и эффект от операции уходит. Именно поэтому лучше всего решаться на такую операцию после всех запланированных родов.