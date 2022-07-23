Обладательница уникального голоса и двуличного мужа Алла Пугачева навела грандиозную шумиху.

Обладательница уникального голоса и двуличного мужа Алла Пугачева навела грандиозную шумиху.Примадонна российской эстрады оказалась не промах. Стараясь усидеть на двух стульях, звезда не попала ни в список "патриотов", ни в список "предателей" России. Лишь однажды Алла Пугачева Максима Галкина, а наткнувшись на людское недовольство, продолжила держать язык за зубами.Супруг артистки позволяет себе чересчур гадкие выходки, на контрасте с его шутками молчание певицы кажется нормальным. К тому же 73-летней звезде делают поблажки за былые заслуги перед Отечеством: не заставляют отвечать за проделки супруга.Условия возвращения Примадонны в Россию в свете вызвали ажиотаж. Народ отмечает, что муж артистки закрыл себе дорогу домой, а сама Алла Пугачева якобы больна и не сможет поднять в одиночку маленьких детей. "Дни.ру" решили узнать у блогера Анастасии Ромах, что она думает по этому поводу."Я думаю, Пугачева вернется в Россию по личным соображениям, да и скучает по родине, конечно, чего нельзя сказать о ее супруге. Максим Галкин, видимо, чувствует себя комфортно вдали от родины, но Бог ему судья. Как блогер, буду следить за новостями о возвращении Аллы Борисовны в Россию и всецело поддерживаю ее решение о возвращении", — заявила наша собеседница.