Кольчугинским городским судом продлен срок содержания под стражей обвиняемым в похищении человека. Двум жителям города Кольчугино грозит лишение свободы до двенадцати лет. Как сообщает

Кольчугинским городским судом продлен срок содержания под стражей обвиняемым в похищении человека. Двум жителям города Кольчугино грозит лишение свободы до двенадцати лет. Как сообщает сайт Кольчугинского горсуда, обвиняемые вечером 22 мая насильно посадили человека в машину, перевезли его в некое помещение, где удерживали его с целью получения денежных средств. Но злоумышленникам не удалось довести дело