Если вы остались одна с ребенком, то не переживайте и не паникуйте. Просто внимательно дочитайте колонку до конца.

Если вы остались одна с ребенком, то не переживайте и не паникуйте. Просто внимательно дочитайте колонку до конца.На протяжении почти 20 лет я провожу исследование на тему замужества. Так вот, статистика неумолима: в 2 раза чаще выходят замуж именно женщины с детьми, чем без детей. Это если брать двух представительниц прекрасного пола одного возраста, одного социального и материального положения. Удивительно, правда? Ведь многие одинокие мамы считают, что ребенок – это моральная, психологическая и экономическая нагрузка на будущего мужчину. И как только она будет больше внимания уделять своему ребенку, то это резко ограничит ее время с потенциальным претендентом на ее руку и сердце.На самом деле все иначе. Женщина, у которой есть ребенок, способна любить, у нее выше уровень эмпатии, то есть эмоционального интеллекта. Ведь с самого рождения каждая мать угадывает желания ребенка – почему он плачет, почему дергает ножкой и ручкой, что пытается сообщить. Таким образом она создает новые отношения, уже имея навык сочувствия, сопереживания, понимания.У мамы с ребенком есть также навык парной женщины. У девушки без детей такого навыка нет, но в большей степени развит эгоизм. Порой даже с избытком, что только отталкивает мужчину. Что касается внимания и времени, то избраннику не требуется сидеть целыми днями рядом с вами и держать вас за руку. Отпускайте мужчину работать, заниматься карьерой, своими делами и увлечениями. А высвободившиеся часы посвящайте ребенку.Но теперь перейдем к главному вопросу. Что же делать, если вы остались одни, да еще и с ребенком? Во-первых, примите ситуацию. Это произойдет не сразу после ухода мужчины, скорее всего, постепенно. Но принять ситуацию и трезво оценить ее придется. Потому что, пока вы не смирились, вы находитесь под воздействием обиды, гнева, вины, отчаяния. А эти эмоции полностью блокируют мыслительную деятельность! Становится сложнее зарабатывать, развиваться, распределять свое время на разные дела, выделять самое важное.Во-вторых, поставьте перед собой четкую цель. Для этого честно ответьте на два вопроса. А что мне необходимо сделать, чтобы стать более ликвидной на брачном рынке? И как быть интересной и притягательной для мужчин? Одним женщинам достаточно привести себя в хорошую физическую форму, другим потребуется сосредоточиться на карьере и прибыли, третьим – сходить к психологу или посоветоваться с коучем. Но, если в общем, то постарайтесь получить или наработать определенные навыки положительного влияния на мужчину. Именно положительного, подчеркиваю.Запомните, сложно решить проблему на том уровне, на котором вы ее создали. Для этого необходимо подняться на ступень выше и понять первопричину того, что вы одна. Да, часть проблемы – в мужчине. Но тут действует принцип "50 на 50". Ведь именно вы каким-то образом притянули мужчину, который от вас ушёл, а, может, и быстро сбежал.И в-третьих, составьте план действий, наметив ближайшие цели. Инвестируйте свои силы, время и деньги в собственную уверенность. Ведь только уверенная женщина привлекает мужчин. Фактически вы вкладываете в… любовь к себе. Балуйте себя, дарите себе подарки, иногда устраивайте праздники, отдыхайте, гуляйте, встречайтесь с подружками. Да, есть определенное обстоятельство – вы с ребенком. Но ведь и ему нужна счастливая мама. Потому не забывайте про свое здоровье и настроение, обязательно выкраивайте время для себя. И тогда у вас все получится!