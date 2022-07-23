На днях Ксения Бородина угодила в больницу в Турции.

На днях Ксения Бородина угодила в больницу в Турции.Знаменитость в личном блоге в запрещенной социальной сети пожаловалась, что уже несколько дней страдает от сильнейших головных болей. Причем все настолько серьезно, что телеведущей даже не помогали обычные обезболивающие.В итоге Ксения Бородина решилась на отчаянный шаг и обратилась за помощью в турецкую больницу. В этом месяце теледива отдыхает вместе с семьей на одном из курортов. Из-за проблем с головой звезда изрядно пострадала – как минимум материально, ведь за МРТ и прием врача она отдала кругленькую сумму.Блогер Анна Меркулова в беседе с "Дни.ру" указала на возможную причину головных болей у звезды "Дома-2". "Я как никто другой знаю какие стрессы и напряжение можно испытывать, когда твоя жизнь всячески находится в объективе камер. Такой сильной женщине как Ксении Бородиной может позавидовать любая, ее выносливость поражает", – вынесла приговор теледиве собеседница "Дни.ру".По словам блогера, звезда всегда в поле зрения подписчиков, журналистов и коллег. Она ведет передачи, общается с подписчиками, дает интервью, и такая активность сказывается на здоровье, в первую очередь на головных болях. "Хорошо, что трудолюбие состоявшейся телеведущей помогают оплатить лечение, проверить здоровье, где бы она ни была. Это заслуга Бородиной", – уверена Анна Меркулова.