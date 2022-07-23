Об этом попросил Александр Авдеев на встрече с представителями ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

Ремонт трассы М-7 в Покрове могут отложить до ноября. Об этом попросил Александр Авдеев на встрече с представителями ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».Из-за реконструкции федеральной трассы в Покрове стали чаще образовываться серьезные пробки. И местные жители, и те, кто едет транзитом через 33-й регион, попросили врио губернатора решить этот вопрос. На заседании подрядчики обещали главе области, что после сдачи части работ на М-12 в октябре и декабре, можно будет доехать от ЦКАДА до Владимира по скоростной дороге.Пока что планируется остановить ремонт М-7 до ноября, но решение будут принимать в Министерстве транспорта.