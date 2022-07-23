По факту происшествия возбуждено административное расследование.

В Собинском районе в ДТП между «Приорой» и грузовиком пострадали три человека. Подробностями инцидента поделились в пресс-службе УМВД по Владимирской области.По предварительным данным, в 20 часов на 13 км трассы «Колокша – Кольчугино – Александров - Верхние Дворики» 20-летний водитель отечественной легковушки при повороте налево не уступил дорогу фуре «Ивеко» с полуприцепом под управлением 34-летнего мужчины. В результате нарушения ПДД произошло столкновение. Пострадал водитель «Лады» и две девушки 19 и 17 лет, находившиеся в салоне. Все трое госпитализированы.По факту происшествия возбуждено административное расследование.Ранее сообщалось, что на ЧП выезжали сотрудники МЧС, которые