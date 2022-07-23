Вечером 22 июля на трассе Колокша-Кольчугино столкнулись два автомобиля.

В Собинском районе спасатели деблокировали пострадавших в ДТП. Вечером 22 июля на трассе Колокша-Кольчугино столкнулись два автомобиля.В 20-25 ГУ МЧС по Владимирской области поступило сообщение об аварии. На место выехали подразделения экстренных служб: 16 человек и 7 единиц спецтехники. В результате столкновения двух машин имелись пострадавшие. Сотрудники МЧС деблокировали их из транспортного средства.Обстоятельства автокатастрофы устанавливаются.