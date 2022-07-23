Об этом сообщили в мэрии.

Во Владимире 24 июля отпразднуют Сабантуй. Об этом сообщили в мэрии.Национальный татаро-башкирский праздник проведут уже в 21-й раз в Загородном парке. Начало ровно в полдень, а конец торжества – в 17:00. Гостей ждет корэш (борьба на поясах), покорение столба, концерт и разные мастер-классы. Так, например, желающих научат делать курай – татарский музыкальный инструмент.В этом году 33-й регион посетит делегация в составе ста человек из Александровского района Республики Татарстан.