В областном центре продолжаются рейды по соблюдению правил торговли на улицах. В очередной раз полицейские и представители профильных управлений городской администрации вышли на борьбу с

В областном центре продолжаются рейды по соблюдению правил торговли на улицах. В очередной раз полицейские и представители профильных управлений городской администрации вышли на борьбу с нелегальными торговцами на улице Сакко и Ванцетти. Местные жители давно жалуются на незаконную торговлю овощами и фруктами, после которой на улице остается “след” из пещевых отходов. Правоохранители и чиновники регулярно