24 июля во Владимирской области ожидаются кратковременные дожди и пониженное атмосферное...

24 июля во Владимирской области ожидаются кратковременные дожди и пониженное атмосферное давление.В понедельник, 24 июля 2023 года, погода во Владимире будет в основном облачная, местами с прояснением. Ожидаются кратковременные дожди.Утром прогнозируется +16°C, а днём +20°C тепла.К вечеру температура понизится до +18°C, а ночью нас ожидает лишь +13°C.Ветер — западный, до 4 метров в секунда.Атмосферное давление понизится до 742 мм.рт.ст.На заметку!Напомним, для жителей Владимирской области норма — 748 (-750) мм.рт.ст. Идеальное для человека — 760 мм.рт.ст. Каждый по своему реагирует на снижение атмосферного давления. Обычно чувствительны к погоде (и перепадам) пожилые люди, гипертоники и гипотоники.Кстати, судя по актуальной информации центра погоды «Фобос», на этой неделе (с 24 июля) температура воздуха не поднимется выше +20…+25°С. Таким образом, можно говорить, что июль 2023 года на территории Русской равнины выдался холоднее климатической нормы.Теперь вся надежда на август. Эксперты говорят, что он точно будет жарким и знойным.Народный прогноз погоды на 24 июля:«Паук сидит неподвижно в середине паутины – к дождю»«На поверхность воды пиявки поднимаются – к ненастью»«Трескучий гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню»«Много мошкары – хороший знак. Осень будет тёплой, а также ожидается много грибов».Фото: pxfuel.com