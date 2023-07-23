Как восстановить сон? Как вписать
тренировки в свое загруженное расписание? Какие методики йогатерапии могут
облегчить боль в спине? На эти и многие другие вопросы о физической активности,
здоровье и питании отвечают авторы книг из нашей подборки, составленной совместно с книжным сервисом Литрес.
Рецепты, комплексы упражнений и правильная мотивация – все для отличного
самочувствия и прекрасного внешнего вида.
Как восстановить сон? Как вписать
тренировки в свое загруженное расписание? Какие методики йогатерапии могут
облегчить боль в спине? На эти и многие другие вопросы о физической активности,
здоровье и питании отвечают авторы книг из нашей подборки, составленной совместно с книжным сервисом Литрес.
Рецепты, комплексы упражнений и правильная мотивация – все для отличного
самочувствия и прекрасного внешнего вида.
"Чтобы получать пользу от тренировок
в той же степени, в какой ее получают профессионалы, вам
не нужно обладать хорошей физической подготовкой. Вам просто нужно
обладать некоторым уровнем тренируемости, который есть у них", — уверяют популярный тренер, знаток в области спортивного питания Мэт Фицджеральд и главный наставник команды профессиональных бегунов Бен Розарио. Они рассказывают о техниках
бега, питании, восстановлении и прочих условиях подготовки бегунов, а также
делятся планами тренировок на все востребованные дистанции. Авторы помогут
проработать мотивацию, составить план тренировок и сделать пробежки
регулярными. Книга подходит для начинающих бегунов и тренеров.
Известный йогатерапевт,
врач-кардиолог, специалист по спортивной медицине Артем Фролов уверен, что
хатха-йога эффективно помогает в лечении и восстановлении при остеохондрозе,
межпозвонковых грыжах, бронхиальной астме, артериальной гипертензии, варикозной
болезни и других заболеваниях. Многие годы автор использует ее в своей
профессиональной практике и убедился в эффективности метода. Автор подробно
объясняет причины и следствия различных заболеваний, при которых может помочь
йоготерапия. Особенное внимание уделяет лечению заболеваний позвоночника. В
книге есть множество рекомендаций и комплексов упражнений с подробными
инструкциями, фотографиями и объяснениями. Также здесь
представлены результаты научных исследований, подтверждающих положительный
эффект методики.
Полезны ли разгрузочные дни? Нужно ли
устраивать детокс организма от вредных веществ? В чем опасность популярных
диет? Это и не только объясняет врач-диетолог, один из основателей образовательного центра в области фитнеса и медицины Александр
Бурлаков. Он анализирует еду в ракурсе науки и проверенной медицины, разрушает нашумевшие мифы и помогает выработать здравое восприятие питания. Вы увидите детальные разборы модных диет, узнаете итоги последних научных экспериментов, связанных с
пищей, научитесь анализировать информацию о продуктах питания и их влиянии на
организм, начнете получать от еды удовольствие без опасений за свою внешность.
"Невозможно работать над качеством сна,
не учитывая то, как проходит период бодрствования. Невозможно
улучшить свое самочувствие в течение дня, не улучшив ночного отдыха",
— пишет специалист по нарушениям сна Европейского общества
исследования сна Нурия Рур. В этой работе она
доступно и интересно объясняет значение сна для организма, делится выводами недавних официальных исследований этой существенной части нашей жизни
и делится методиками, которые помогают улучшить качество сна. Благодаря советам
автора, вы научитесь быстро засыпать вечером, легко просыпаться утром и будете
чувствовать себя бодрым и работоспособным продолжительное время. Книга будет
полезна читателям всех возрастов.
Сегодня медитация стала
популярной практикой, зачастую теряя свою духовную составляющую. Причина тому —
кажущаяся запутанность ее правил и основ. Книга подлинного тибетского ламы Бокара
Ринпоче поможет восстановить этот важный элемент. Благодаря многолетней
практике и умению просто и понятно объяснять сложные вещи, автор позволит понять,
что буддизм может стать частью духовного мира каждого, а его мудрость и
спокойствие вполне вписываемы в современный вечно спешащий мир. Вы найдете
здесь подробное объяснение сути медитативных практик и постулатов, советы по
концентрации и сможете вписать медитацию в свою жизнь, тем самым наполнив ее
гармонией, благодарностью и доброжелательностью. Книга будет интересна опытным
и начинающим практикам.