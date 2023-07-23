Как восстановить сон? Как вписать тренировки в свое загруженное расписание? Какие методики йогатерапии могут облегчить боль в спине? На эти и многие другие вопросы о физической активности, здоровье и питании отвечают авторы книг из нашей подборки, составленной совместно с книжным сервисом Литрес. Рецепты, комплексы упражнений и правильная мотивация – все для отличного самочувствия и прекрасного внешнего вида.

Как восстановить сон? Как вписатьтренировки в свое загруженное расписание? Какие методики йогатерапии могутоблегчить боль в спине? На эти и многие другие вопросы о физической активности,здоровье и питании отвечают авторы книг из нашей подборки, составленной совместно с книжным сервисом Литрес.Рецепты, комплексы упражнений и правильная мотивация – все для отличногосамочувствия и прекрасного внешнего вида."Чтобы получать пользу от тренировокв той же степени, в какой ее получают профессионалы, вамне нужно обладать хорошей физической подготовкой. Вам просто нужнообладать некоторым уровнем тренируемости, который есть у них", — уверяют популярный тренер, знаток в области спортивного питания Мэт Фицджеральд и главный наставник команды профессиональных бегунов Бен Розарио. Они рассказывают о техникахбега, питании, восстановлении и прочих условиях подготовки бегунов, а такжеделятся планами тренировок на все востребованные дистанции. Авторы помогутпроработать мотивацию, составить план тренировок и сделать пробежкирегулярными. Книга подходит для начинающих бегунов и тренеров.Известный йогатерапевт,врач-кардиолог, специалист по спортивной медицине Артем Фролов уверен, чтохатха-йога эффективно помогает в лечении и восстановлении при остеохондрозе,межпозвонковых грыжах, бронхиальной астме, артериальной гипертензии, варикознойболезни и других заболеваниях. Многие годы автор использует ее в своейпрофессиональной практике и убедился в эффективности метода. Автор подробнообъясняет причины и следствия различных заболеваний, при которых может помочьйоготерапия. Особенное внимание уделяет лечению заболеваний позвоночника. Вкниге есть множество рекомендаций и комплексов упражнений с подробнымиинструкциями, фотографиями и объяснениями. Также здесьпредставлены результаты научных исследований, подтверждающих положительныйэффект методики.Полезны ли разгрузочные дни? Нужно лиустраивать детокс организма от вредных веществ? В чем опасность популярныхдиет? Это и не только объясняет врач-диетолог, один из основателей образовательного центра в области фитнеса и медицины АлександрБурлаков. Он анализирует еду в ракурсе науки и проверенной медицины, разрушает нашумевшие мифы и помогает выработать здравое восприятие питания. Вы увидите детальные разборы модных диет, узнаете итоги последних научных экспериментов, связанных спищей, научитесь анализировать информацию о продуктах питания и их влиянии наорганизм, начнете получать от еды удовольствие без опасений за свою внешность."Невозможно работать над качеством сна,не учитывая то, как проходит период бодрствования. Невозможноулучшить свое самочувствие в течение дня, не улучшив ночного отдыха",— пишет специалист по нарушениям сна Европейского обществаисследования сна Нурия Рур. В этой работе онадоступно и интересно объясняет значение сна для организма, делится выводами недавних официальных исследований этой существенной части нашей жизнии делится методиками, которые помогают улучшить качество сна. Благодаря советамавтора, вы научитесь быстро засыпать вечером, легко просыпаться утром и будетечувствовать себя бодрым и работоспособным продолжительное время. Книга будетполезна читателям всех возрастов.Сегодня медитация сталапопулярной практикой, зачастую теряя свою духовную составляющую. Причина тому —кажущаяся запутанность ее правил и основ. Книга подлинного тибетского ламы БокараРинпоче поможет восстановить этот важный элемент. Благодаря многолетнейпрактике и умению просто и понятно объяснять сложные вещи, автор позволит понять,что буддизм может стать частью духовного мира каждого, а его мудрость испокойствие вполне вписываемы в современный вечно спешащий мир. Вы найдетездесь подробное объяснение сути медитативных практик и постулатов, советы поконцентрации и сможете вписать медитацию в свою жизнь, тем самым наполнив еегармонией, благодарностью и доброжелательностью. Книга будет интересна опытными начинающим практикам.