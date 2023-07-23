Один из них до сих пор не найден

Два человека пропали в лесах Камешковского района в эти выходные. Об этом сообщает Россоюзспас Владимирской области.Так, в субботу 22 июля спасатели «Службы мониторинга Владимирской области» искали мужчину, пропавшего в районе деревни Новая Печуга. К счастью, он смог выйти из леса самостоятельно.Второе сообщение о пропавшем пришло из деревни Давыдово, там пропала женщина. Ее поиски ещё продолжаются — к спасателям присоединились сотрудники полиции и местный житель на снегоболотоходе.Напомним, во Владимирской области разыскивают 47-летнего Евгения Прохорова.