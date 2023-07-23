Астролог Лилия Любимова дала советы на последнюю неделю июля.

Астролог Лилия Любимова дала советы на последнюю неделю июля.Лето в разгаре, Солнце в зените, а звезды в ударе! Они продолжают нам расти и развиваться, даже если нам кажется, что все идет не так, как хотелось бы. На самом деле все на пользу!На этой неделе Марс продолжит бодаться с Сатурном, мешая нам проявить силу воли, начать новое дело или получить документ, разрешение, подпись начальника. Придется приложить усилия, но в то же время не переборщить с давлением на людей: и Марс, и Сатурн этого не любят.В целом многие дела будут буксовать и бодаться: не забываем, что Венера начала ретроградить, как и Сатурн, а до конца лета к ним присоединятся Меркурий и Уран, так что август будет непригоден ни для чего, кроме отдыха.Для романтических знакомств, свадеб, покупок, косметологии, шопинга время явно неподходящее, зато для погружения в прошлое и исцеления старых душевных ран вполне подходит. Особенно 27 июля, когда Меркурий соединится с Венерой и поможет нам говорить откровенно и деликатно об отношениях, обидах и прочем.А 28 числа, в пятницу, Меркурий оставит знак творческого и яркого Льва и перейдет в Деву, чтобы заняться реальными делами, выполнить различные обязательства, разобраться с деньгами, документами, учебой, здоровьем, ремонтом, дачными делами, уборкой и наведением уюта.Так что выходные порадуют тех, кто соскучился по порядку, размеренной жизни и чувству удовлетворения от выполненных задач. Если вам есть что поделать руками, не отказывайте себе в этом – такие дела успокоят нервы и порадуют результатами.ОвенОтдыхайте! Солнце во Льве делает все, чтобы Овнам было весело и кайфово, так что для отпуска, поездок и прочих летних развлечений эта неделя просто идеальна. Если нужно заняться здоровьем, записывайтесь к специалистам – со следующей недели звезды организуют вам удачные консультации.ТелецВаш дом станет местом притяжения для друзей, детей, родственников, соседей, коллег – звезды считают, что вам понравится такая движуха. Не забывайте и о культурной программе – она будет захватывающей. Вообще эта неделя не про работу и серьезные дела, а про общение и впечатления.БлизнецыЕсли отдыхать, то в своем регионе, советуют звезды Близнецам. Поищите интересные места поблизости и смените обстановку. Меркурий, ваш главный небесный босс, в пятницу войдет в Деву и начнет помогать вам самовыражаться. Если вы пишете тексты, они получатся очень интересными и живыми.РакЗарабатывайте деньги, пока другие ленятся из-за жары или желания оторваться по полной в середине лета. Для вас сейчас самая горячая пора в финансовом плане – если захотите, сможете достичь нового уровня дохода. Обратите внимание на проекты, которыми уже занимались, и забросили – проанализируйте свой опыт.ЛевМакушка лета – ваше время! Вот в такое пышно цветущее, жаркое, томное время и рождаются Львы. Отмечайте дни рождения, езжайте в отпуск, живите в свое удовольствие. Но помните: Венера наложила вето на личную жизнь, шопинг, косметологию и самопродвижение.ДеваВ конце недели главная планета всех Дев Меркурий войдет в ваш знак. Это один из лучших периодов года! Вы будете лучше соображать и точнее выражаться, легче запоминать информацию. Появятся силы и уверенность. Для учебы и интеллектуальной работы самое то. Добавьте чуткости к себе!ВесыВесы начнут неделю в приподнятом настроении: вам захочется развлекаться, носить яркие вещи, делать селфи и хвастаться своим отдыхом. Эта активная неделя прекрасно подходит для поездки в отпуске, встреч с друзьями, веселых рейвов. Даже на работе будет ощущаться непривычная легкая атмосфера.СкорпионКаждое лето у вас на работе становится особенно горячо: приходится заменять коллег или придумывать что-то креативное. Этим и предлагают заняться звезды. Особенно если в личной жизни что-то не так – уходите с головой в работу! Кстати, бывшие работодатели могут предложить вам вернуться.СтрелецОтдых в другой стране не только понравится вам, но и принесет пользу. Например, новые связи, идеи, знания. На этой неделе вам будет легко привыкать к новому, менять жизнь, расширять кругозор. Если хотите пройти онлайн курсы, записывайтесь поскорее – учеба вам понравится и будет вдохновляющей.КозерогКозероги себе на уме: вам хочется заниматься чем-то в одиночестве, экспериментировать, радоваться своим открытиям, читать взахлеб книги и заниматься творчеством. Неделя также благоприятна для уплаты налогов, долгов, работы с психологом. В общем, в центре внимания должны быть вы сами!ВодолейВ личной жизни Водолеев – как в кино. Сюжет может быть и драматическим, и комедийным, и щемяще сентиментальным. Но помните, что знакомства и романы, начатые этим летом, продлятся, увы, недолго. Как на грех, вы будете привлекать противоположный пол, так что соблазн будет велик.РыбыОтправляйтесь в санаторий или спа отель, записывайтесь на различные оздоровительные процедуры – сейчас наилучшая пора для того чтобы заниматься своим здоровьем, телом. Вам также будут хорошо даваться встречи и беседы тет-а-тет. Важные разговоры лучше назначить на 27 июля.