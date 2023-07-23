Лечит людей и пишет стихи: во Владимирскую область переехала фельдшер из Санкт-Петербурга. Мы не...

Лечит людей и пишет стихи: во Владимирскую область переехала фельдшер из Санкт-Петербурга.Мы не раз сообщали о том, что в регионе «кадровый голод» в сфере медицины, катастрофически не хватает врачей и фельдшеров.И не часто услышишь истории, которую на днях опубликовало Министерство здравоохранения Владимирской области в своём официальном телеграм-канале. Выяснилось, что в Адиновский ФАП Меленковского района трудоустроилась фельдшер из Санкт-Петербурга. И уже 23 июня приступила к работе.Из большого города Анастасия Филатова уехала в сельскую местность. Как рассказывают в Министерстве, Адинский ФАП в Меленковском районе – первое место работы молодого фельдшера.На заметку!ФАП в деревне Адино был построен в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».Молодая семья Анастасии Филатовой приняла решение поселиться во Владимирской области (в деревне Адино) неслучайно.Министерство здравоохранения Владимирской области опубликовало комментарий специалиста:- Здесь живут родители мужа, поэтому не совсем в незнакомые края переезжали. К тому же мне предложили хорошие условия для трудоустройства. Я приехала по программе «Земский фельдшер». Да и места здешние нам понравились - природа красивая, люди хорошие.Местные жители приняли нового фельдшера радушно и по-доброму. Благодарят за заботу и внимание. Фельдшер, в свою очередь, советует своим пациентам не бояться медиков и своевременно обращаться за помощью.Свободные минутки вечернего отдыха Анастасия Филатова посвящает творчеству. Молодой фельдшер рисует и пишет стихи. Одно из них она адресовала будущим студентам медицинских ВУЗов и колледжей.Напомним, совсем скоро во Владимире заработает филиал Приволжского исследовательского медицинского университета: https://vladtv.ru/society/145793/Читайте и смотрите также:Во Владимире реконструируют здание для филиала медицинского университета: https://vladtv.ru/society/143418/Юлия Арсенина, директор медицинского информационного центра региона рассказала, сколько бюджетных мест на специалитет и ординатуру: https://vladtv.ru/society/145729/С 1 сентября во Владимире откроется медицинский исследовательский вуз: https://vladtv.ru/meditsina/145534/