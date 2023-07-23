Лечит людей и пишет стихи: во Владимирскую область переехала фельдшер из Санкт-Петербурга.
Мы не...
Лечит людей и пишет стихи: во Владимирскую область переехала фельдшер из Санкт-Петербурга.
Мы не раз сообщали о том, что в регионе «кадровый голод» в сфере медицины, катастрофически не хватает врачей и фельдшеров.
И не часто услышишь истории, которую на днях опубликовало Министерство здравоохранения Владимирской области в своём официальном телеграм-канале. Выяснилось, что в Адиновский ФАП Меленковского района трудоустроилась фельдшер из Санкт-Петербурга. И уже 23 июня приступила к работе.
Из большого города Анастасия Филатова уехала в сельскую местность. Как рассказывают в Министерстве, Адинский ФАП в Меленковском районе – первое место работы молодого фельдшера.
На заметку!
ФАП в деревне Адино был построен в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».
Молодая семья Анастасии Филатовой приняла решение поселиться во Владимирской области (в деревне Адино) неслучайно.
Министерство здравоохранения Владимирской области опубликовало комментарий специалиста:
- Здесь живут родители мужа, поэтому не совсем в незнакомые края переезжали. К тому же мне предложили хорошие условия для трудоустройства. Я приехала по программе «Земский фельдшер». Да и места здешние нам понравились - природа красивая, люди хорошие.
Местные жители приняли нового фельдшера радушно и по-доброму. Благодарят за заботу и внимание. Фельдшер, в свою очередь, советует своим пациентам не бояться медиков и своевременно обращаться за помощью.
Свободные минутки вечернего отдыха Анастасия Филатова посвящает творчеству. Молодой фельдшер рисует и пишет стихи. Одно из них она адресовала будущим студентам медицинских ВУЗов и колледжей.
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