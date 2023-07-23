Андрей Макаревич* полтора года назад переехал на Землю Обетованную и рассказал, что его не устраивает.

Андрей Макаревич* полтора года назад переехал на Землю Обетованную и рассказал, что его не устраивает.По словам музыканта, он платит огромные налоги, является законным гражданином, но при этом в Израиле есть вещи, которые мешают комфортно жить. Например, местная почта потеряла его посылку из России, за которую Андрей Макаревич* заплатил огромную пошлину.Помимо этого, артист недоволен работой служб доставки. Он пожаловался, что часто заказ привозят не в назначенный день, а спустя неделю. "Они, оказывается, вправе не доставлять", – возмущается Макаревич*. Такие же проблемы музыкант испытывает при получении каких-либо документов из соответствующих органов – бюрократическая волокита может тянуться месяцами.Как отметил Андрей Макаревич*, уж если по чему он и ностальгирует, так это по отменному российскому сервису. По словам солиста группы "Машина времени", в Москве зубную щетку за город могли доставить за несколько часов, в Израиле же об этом можно только мечтать."Судебная реформа, главенство закона, кому быть у руля – все это очень и очень важно. Но у меня вопрос поближе к земле – скажите, почему у нас так чудовищно плохо работают службы, скажем так, быта?" – недоумевает Макаревич*.*внесен Минюстом РФ в список лиц, которые выполняют функции иностранного агента.