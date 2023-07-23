Ее открытие должно помочь решить проблему вторых смен

Новая школа, рассчитанная на 500 учеников, строится в Вязниках. О прогрессе на стройплощадке рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Уже возведено два этажа будущей школы. Процесс идет по графику, и к сентябрю будут завершены третий этаж и кровля. Осенью останется только развести внутренние коммуникации и сделать внутреннюю отделку.Глава региона отметил, что открытие новой школы будет призвано разгрузить вторую смену в Вязниках. Планируется, что школьники смогут пойти учиться в новое здание в 2024 году.Напомним, в Вязниках универсальную спортивную площадку.