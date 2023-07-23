Органы Ростехнадзора более 3-х лет не получают в срок паспорта готовности к отопительному сезону от...

Органы Ростехнадзора более 3-х лет не получают в срок паспорта готовности к отопительному сезону от некоторых районов Владимирской области.Так, в прошлом году муниципальными образованиями: городами Ковров, Муром, Петушки, Александровского, Вязниковского, Киржачского, Кольчугинского и Собинского районов паспорта готовности к отопительному периоду (в срок до 15 ноября) в органе Ростехнадзора так и не были получены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Данный вопрос обсуждался на совещании (20 июля) под председательством заместителя главы надзорного ведомства Анатолия Дрока. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Центрального управления Ростехнадзора, министр жилищно–коммунального хозяйства, сотрудники аппарата прокуратуры региона и гормежрайспецпрокуроры.Всем присутствующим напомнили, что паспорт является основным документом, подтверждающим отсутствие рисков возникновения аварийных ситуаций на объектах в зимнее время.«Отсутствие паспорта готовности свидетельствует о невыполнении предприятиями ЖКХ обязательных мероприятий по подготовке оборудования к работе в зимнее время, что влечет угрозу срыва отопительного сезона …» - поясняет пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Заместитель главы надзорного ведомства поручил городским и районным прокурорам держать ситуацию с подготовкой к отопительному сезону на постоянном контроле.Фото: pxfuel.com; https://epp.genproc.gov.ru/