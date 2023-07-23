Внимание: не пытайтесь повторить! Экстремальные увлечения звезд шоу-бизнеса требуют специальной подготовки.

Внимание: не пытайтесь повторить! Экстремальные увлечения звезд шоу-бизнеса требуют специальной подготовки.Давайте начистоту: рисковать жизнью ради потехи — дело неразумное. Способов скрасить досуг без жертв великое множество. Однако некоторые знаменитости выбрали для себя опасные хобби. Видимо, шоу-бизнес доставляет им недостаточно яркие эмоцииРэпер Тимати год от года занимается серфингом в открытом океане: покоряет волны, стоя на доске и выполняя на ней трюки. Зачастую он рассекает по воде, держась за веревку, которая привязана к катеру. Таким образом Тимати может легко получить травмы, а еще утонуть и даже быть съеденным подводными хищниками.Ведущая Юлия Барановская тоже подвергает себя опасности. Ее увлечением стало подводное плавание со снаряжением. Однажды многодетная мать чуть не погибла на Мальдивах. Юлия Барановская плавала со скатами, но вдруг ей стало нечем дышать, в трубку попала вода. Всплыть у теледивы тоже не получалось. Тогда звезде шоу-бизнеса удалось спасти, но стоит ли повторять это снова?Бывшая участница шоу "Дом-2" Виктория Боня попробовала уже много экстремальных развлечений, но особенное место в ее жизни занял альпинизм. В горах Непала у нее случился микроотек мозга и временно отнялись ноги, в результате чего с восхождением на вершины пришлось повременить. После больницы Виктория Боня вернулась к опасному хобби. Не пощадила себя.Музыкант Никита Пресняков с юности пристрастился и к шоу-бизнесу, и к паркуру. Он научился быстро преодолевать препятствия на улице, двигаясь с помощью прыжковых элементов. Не раз он летел с обрыва, а также внук Аллы Пугачевой часто залезал на крыши. Несколько лет назад Никита Пресняков прыгнул с небоскреба в Дубае вместе с женой. Правда, на этот раз уже со страховкой — на аттракционе зиплайн.Певица Клава Кока каждую зиму отправляется в горы, чтобы покататься на сноуборде. Многие звезды шоу-бизнеса практикуют такой активный отдых, да только у всех разный уровень подготовки. Спускаясь на склоне в Куршевеле, Клава Кока не уберегла себя от падения и провела остаток времени на курорте в гипсе с костылями. А ведь все могло закончиться хуже!Шоумен Валдис Пельш прыгал из самолета с парашютом огромное количество раз, хотя с детства боится высоты. С помощью экстремального хобби он научился преодолевать панику и наслаждаться полетом. Не раз Валдис Пельш был на волоске от смерти и видел гибель людей своими глазами. Так что в следующий раз, выбирая опасное увлечение, подумайте, стоит ли оно того.