При проверке прокуратура Коврова не обнаружила жизненно необходимые лекарства в местных...

При проверке прокуратура Коврова не обнаружила жизненно необходимые лекарства в местных аптеках.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в Коврове была проведена проверка соблюдения требований законодательства «об обращении лекарственных средств».Напомним: «… нормами действующего законодательства аптечные организации обязаны обеспечивать реализацию минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи».В результате - в 3-х аптечных пунктах Коврова (при розничной продаже) отсутствовали лекарственные препараты: «диклофенак», «парацетамол», «лоратадин» и пр. Они входят в перечень минимального ассортимента, необходимого для оказания медицинской помощи.Прокурором руководителям аптечных организаций были внесены представления.Сообщается, что в данный момент все нарушения устранены.Фото: pxfuel.com