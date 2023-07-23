Участница четвертого сезона шоу Голос Алла Рид поделилась воспоминаниями об одной из встреч с Александром Градским.

Участница четвертого сезона шоу "Голос" Алла Рид поделилась воспоминаниями об одной из встреч с Александром Градским.Артистка после прослушивания попала в команду Александра Градского. Он помог ей дойти до четвертьфинала, но в финал девушка пробиться не смогла.Более того, по словам Аллы Рид, незадолго до очередных съемок наставник подошел к ней и заявил, что в новом выпуске она вылетит. Начинающая певица очень удивилась, что все происходит так открыто.Девушка решила, что хочет сделать свое финальное выступление запоминающимся. Она планировала появиться в образе Донны Саммер. Но Александру Градскому эта идея не понравилась, он видел последнее выступление Аллы Рид в шоу "Голос" по-другому.Музыкант попросил артистку срочно приехать к нему домой. Девушка вспоминает, как мэрт с порога ей заявил: "Ну, раздевайся". Тогда Алла Рид подумала, что "начался шоу-бизнес" и Александр Градский, возможно, будет приставать.Однако вместо этого наставник протянул ей свою белую рубашку и заявил, что именно в ней она и должна выйти на сцену шоу "Голос". Алла Рид поначалу была против такого образа и не хотела прыгать босой на фоне артистов в роскошных вечерних платьях. Но Градский был непреклонен.Увы, эффектное выступление не помогло певице задержаться на проекте. Победу в четвертом сезоне одержал Иеромонах Фотий.