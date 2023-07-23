С начала 2023 года новые базовые станции сотовой связи построены в четырех точках Владимирской...

С начала 2023 года новые базовые станции сотовой связи построены в четырех точках Владимирской области.Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Министерства цифрового развития Владимирской области. Речь идёт про первое полугодие 2023 года.Мобильный интернет появился в 20 населенных пунктах, еще в трех скорость передачи данных выросла на 20% в результате модернизации телеком - инфраструктуры.К примеру, в микрорайоне Заклязьменский города Владимира средняя скорость мобильного интернета выросла от 13% до 300%, сообщают в региональном Министерстве цифрового развития.«Наличие скоростного мобильного интернета и надежной связи является основополагающей потребностью для уверенного цифрового развития нашей области. Качество жизни, комфорт туристов, безопасность, эффективность работы государственных органов – все это невозможно обеспечить без развития инфраструктуры связи», — отмечает министр цифрового развития Владимирской области Александр Белоусов.Фото: pxfuel.com; официальный телеграм-канал Министерства цифрового развития Владимирской области