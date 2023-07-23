23 июля поп-звезда Клава Кока отмечает день рождения. По этому случаю Дни.ру решили вспомнить ее достижения.

23июля поп-звезда Клава Кока отмечает день рождения. По этому случаю"Дни.ру" решили вспомнить ее достижения.Задорная блондинка из Екатеринбурга сделала головокружительнуюкарьеру, пройдя сквозь боль и унижение. Даже публичная критика маститых звезд,среди которых Ирина Аллегрова, Николай Носков, Диана Арбенина и ВалерийЛеонтьев, не сбила ее с творческого пути. Сегодня Клава Кока — успешнаясостоятельная артистка, которая занимается любимым делом.По паспорту она Клавдия Высокова, но широкую известностьзавоевала, выступая именно под псевдонимом. Поклонники называют себясоответствующе — кокеры. Ярко, молодежно и "в тему", как принято вшоу-бизнесе.В репертуаре певицы много незамысловатых и прилипчивых песено чувствах между юношей и девушкой, поэтому Клава Кока долгое время остаетсякумиром школьников пубертатного возраста. Треки знаменитости, в том числе"Краш" и "Покинула чат", неустанно звучат из подростковыхнаушников, благодаря заразительным рифмам и мажорным мелодиям.Сегодня, 23 июля 2023 года, поп-звезде исполнилось 27. Аведь каких-то восемь лет назад ее жестко прогнали члены жюри на музыкальномконкурсе "Главная сцена". Тогда Клава Кока сглотнула упрекипрофессионалов, но продолжила пробиваться в шоу-бизнес.Оценивая вокал, Диана Арбенина выдала железное"нет", Валерий Леонтьев охарактеризовал выступление словом"беспомощно". Николай Носков призвал девушку петь только для родных идрузей, а Аллегрова даже не поняла, зачем та поет.Совсем скоро после обидного поражения Клава Кокастремительно ворвалась в хит-парады и начала широко улыбаться с концертныхафиш. Ответила, так сказать, не словом, а делом.Блондинка записала немало совместных песен с коллегами. СМоргенштерном (который сейчас признан иноагентом, — Прим. ред.) она выпустилатрек "Мне пох". А в дуэте с Александром Реввой (он же Артур Пирожков,— Прим. ред.) исполнила хит "Хочешь". Спелась Клава Кока даже с ДимойБиланом — у них вышла композиция "Держи".Артистка успела вляпаться и в громкие скандалы, один изкоторых случился в компании Ольги Бузовой. Также был момент, когда певицуобвинили в развращении молодежи и оскорблении чувств верующих. Однако всенегативные события Клава Кока быстро подавляет безудержной позитивной энергией.В день рождения знаменитость принимает поздравления отвсей души. Фанаты желают ей не только успехов в творчестве, но и чисто женскогосчастья. Несмотря на огромное количество ухажеров, Клава Кока до сих пор незамужем.