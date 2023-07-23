Стали известны подробности ночного пожара в городе Гусь-Хрустальный, пострадала жительница...

Стали известны подробности ночного пожара в городе Гусь-Хрустальный, пострадала жительница многоквартирного дома.Как сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, 23 июля (в 2:05 ночи) поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: город Гусь-Хрустальный, улица Транспортная, дом №26.Выяснилось, что загорелась квартира на 1 этаже. Было зафиксировано сильное задымление в подъезде.Спасателям удалось эвакуировать 20 человек, в том числе — троих детей.Стало известно, что пострадала женщина 1999 года рождения.Предварительная площадь пожара — 10 квадратных метров.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 14 человек личного состава.В данный момент дознаватель МЧС России устанавливает причину ночного пожара.Жителям Владимирской области напоминает: в случае возгорания необходимо оперативно звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.Фото: официальный сайт МЧС России по Владимирской области