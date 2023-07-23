Пластическая хирургия – популярный способ улучшить наружность. Для большинства людей она может оказаться эффективным решением по коррекции внешности.

Пластическая хирургия – популярный способ улучшить наружность. Для большинства людей она может оказаться эффективным решением по коррекции внешности.Но существуют некоторые истории, которые могут заставить вас дважды подумать, прежде чем решиться на операцию. "Дни.ру" обсудили 3 самых "страшных" слуха о пластике с ведущим пластическим хирургом, основателем клиники "Время красоты" .Слух 1. Непоправимый вред здоровьюОдин из самых распространенных страшных слухов о пластической хирургии заключается в том, что она может быть опасной, привести к необратимым повреждениям или даже летальному исходу. Однако современная пластическая хирургия исключает такие риски, сейчас процедуры гораздо безопаснее, чем несколько лет назад.Но все же следует проявлять осторожность при выборе хирурга и тщательно следовать его советам и рекомендациям. Любая медицинская процедура связана с определенным риском. Поэтому прежде чем решиться на какую-либо пластическую операцию, необходимо взвесить все "за" и "против".Слух 2. Испорченное лицоВторой миф о пластической хирургии заключается в том, что она может привести к обезображиванию лица, если что-то пойдет не так во время процедуры. Правда в том, что хорошие хирурги всегда принимают все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности своих пациентов. В том числе — предварительное фотографирование.Это делают для сравнения снимков до и после пластики. Пациент должен убедиться, что все получилось хорошо. Если вы выбираете опытных хирургов с надежной репутацией, это не должно стать проблемой.Слух 3. Зависимость от пластикиЕще один страшный слух о пластической хирургии связан с зависимостью. Некоторые люди рассказывают ужасные истории о том, что, начав одну операцию, вы уже никогда не остановитесь. В большинстве случаев — это неправда. Многие, кто решились на пластическую хирургию, делают только одну или две небольшие процедуры, а после этого больше ничего не предпринимают.Повторные операции, безусловно, сопряжены с вероятностью нежелательных последствий. Это могут быть образование рубцов, дополнительные осложнения в результате повторного пребывания под анестезией. Но риски обычно можно устранить с помощью надлежащего ухода, максимального внимания со стороны врача, если необходимо провести несколько процедур.В заключение следует сказать, что это лишь несколько из самых страшных слухов о пластической хирургии, которые распространяют сегодня. Скорее всего, вы слышали множество других не менее волнительных историй.Не стоит на слово верить сплетням и кривотолкам. Однако, прежде чем принять решение о проведении любой медицинской процедуры, включая пластику, всегда помните, что необходимо получить консультацию с квалифицированного специалиста. Это реальный способ определить все риски, взвесить все за и против и принять взвешенное решение для себя.