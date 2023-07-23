Фильмы о любви с голливудской звездой в подборке Дни.ру. Дженнифер Лопес шикарна в любой роли.

Фильмыо любви с голливудской звездой в подборке "Дни.ру". Дженнифер Лопесшикарна в любой роли.Смотреть кино всегда приятно, когда на экране красивые италантливые артисты. Предлагаем обратить внимание на картины, где сыграла всемирноизвестная американская певица и актриса. ТОП романтических комедий с участием ДженниферЛопес поможет удачно провести время.Свадебный переполохВ этом фильме Дженнифер Лопес перевоплотилась ворганизатора свадебных церемоний. Ее героиня преуспела в работе и делах, но вличной жизни образовалась трещина. В итоге судьба преподнесла девушке сюрприз.Первый встречныйРомантическая комедия с избитым, но по-прежнему актуальным сюжетом. Дженнифер Лопес играетневесту, которая узнает об измене жениха и принимает безумное решение — выйтизамуж за первого встречного.Давайте потанцуемЖизнеутверждающее кино о том, как преодолеть кризис и сберечь дорогое сердцу. Отличный выбор для семейного просмотра. В актерском составе особое место занимает Ричард Гир. В паре с Дженнифер Лопес артист смотрится весьма органично.Если свекровь — монстрЛегкий фильм для эмоциональной разрядки о противостоянии невестки и свекрови. Остроумные шутки на фоне реалистичной и поучительной истории не дадут заскучать. Джейн Фонда и Дженнифер Лопес раскрыли себя с неожиданной стороны.Начни сначалаМотивирующее кино, которое учит публику не сдаваться на пути к цели. Никогда не бывает поздно — всегда есть шанс исполнить мечту. Перемены в жизни героини, которую сыграла Дженнифер Лопес, могут показаться зрителям фантастическими. Но разве в жизни нет места сказке?