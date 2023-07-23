Ушел из жизни Народный художник России Михаил Изотов. Сегодня стало известно, о кончине на 67 году...

Ушел из жизни Народный художник России Михаил Изотов.Сегодня стало известно, о кончине на 67 году жизни выдающегося живописца и преподавателя изобразительного искусства, профессора ВлГУ, Михаила Николаевича Изотова.ГТРК "Владимир искренне соболезнует родным и многочисленным друзьям покойного.Работы Изотова характеризуют безупречный стиль, изящное письмо. Они покоряют зрителей гармонией и совершенством пейзажа."Идешь в мастерскую, идешь из мастерской, куда-то поехал, кругом красота! - говорил он в интервю ГТРК Владимир" - То есть, несмотря на то, что дороги ужасные, ужас что творится, все пополам с мусором там во дворах и так далее. Но как-то посмотришь повыше, все остается тем же самым. Небо, звезды, месяц, деревья сейчас начнут распускаться".Он родился 6 мая 1956 года в городе Алексине Тульской области.Занимался в изостудии дворца культуры Алексинского химического комбината (1967-1968).Окончил:- Московскую среднюю художественную школу при институте имениВ. И. Сурикова (1968-1974).- Московский государственный художественный институтим. В. И. Сурикова по специальности «станковая живопись»(мастерская профессора Д.К.Мочальского )(1982)По окончании института живёт и работает во Владимире. С 1982 года преподаёт на кафедре изобразительного искусства Владимирского государственного педагогического института.1983 - Член Союза художников СССР (1983).1997 - Присвоено почётное звание «Заслуженный художник Российской Федерации».2003 - учёное звание профессора.2008 - Присвоено почётное звание «Народный художник Российской Федерации».О месте и времени прощания с Михаилом Николаевичем будет сообщено дополнительно.